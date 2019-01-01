تعليمات لسائقي الإسعافات بإسرائيل بعد استخدام الصفارات.. لهذا السبب

القدس المحتلة / سما /

أصدر المدير العام لمؤسسة نجمة داود الحمراء، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة طارئة إلى جميع سائقي الإسعافات في إسرائيل بعد التصعيد مع قطاع غزة.



ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مدير المؤسسة أنه أصدر أمرا بعدم استخدام صفارات الإسعاف، لمنع وقوع حالات هلع بين المستوطنين تفاديا لاعتقادهم أنها صفارات إنذار.



واستشهد سبعة مواطنين فلسطينيين منذ فجر اليوم في تصعيد إسرائيلي بدأ باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا بمنزله شرقي مدينة غزة فجر اليوم.



وردت المقاومة في غزة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية بين "غلاف غزة" و"تل أبيب".-