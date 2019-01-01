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الجيش الإسرائيلي يحبط عملية نوعية للجهاد الإسلامي.. فما هي تفاصيلها!

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يحبط عملية نوعية للجهاد الإسلامي.. فما هي تفاصيلها!


القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 12 العبرية، أن الجيش الإسرائيلي أحبط عملية نوعية حاولت حركة الجهاد الإسلامي تنفيذها رداً على اغتيال أحد أبرز قادة جناحها العسكري "سرايا القدس" بهاء أبو العطا.

وأوضح المراسل العسكري للقناة، أن حركة الجهاد حاولت تنفيذ عملية نوعية من خلال التسلل عبر حدود قطاع غزة وإيقاع أضرار في إسرائيل.

واندلعت شرارة التصعيد في قطاع غزة، عقب اغتيال الجيش الإسرائيلي للقائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا فجر اليوم عبر قصف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد زوجته معه وإصابة أبنائه.

وردت المقاومة الفلسطينية بقصف مستوطنات غلاف غزة ومناطق في ضواحي مدينة تل أبيب، بعشرات القذائف الصاروخية.

وشن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات على أهداف بمناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطناً وإصابة 45 آخرين.

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