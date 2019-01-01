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أبو مرزوق يستنكر إدانة أمريكا ودول أوروبية لإطلاق الصواريخ من غزة

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق يستنكر إدانة أمريكا ودول أوروبية لإطلاق الصواريخ من غزة


الدوحة /سما/

استنكر موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة " حماس "، مساء يوم الثلاثاء، إدانة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية، إطلاق الصواريخ من قطاع غزة .

وقال أبو مرزوق عبر حسابه في تويتر : "أمريكا وعلى لسان سفيرها فريدمان، والاتحاد الأوروبي في بيان له، ودول أوروبية كذلك: منها المانيا وفرنسا، مساندين لموقف الاحتلال الإسرائيلي، ويتجاهلون الاغتيالات ويدينون إطلاق الصواريخ ويدعون لوقفها".

وأضاف القيادي في حركة "حماس": عدالة غائبة، وانسانية مفقودة، ومنطق القوة الغاشمة، لكن قضية شعبنا ستبقى وستنتصر.

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