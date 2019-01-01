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حريق شرق قلقيلية بسبب قنابل الاحتلال

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
حريق شرق قلقيلية بسبب قنابل الاحتلال


قلقيلية / سما /

 شب حريق في المنطقة الواقعة بين عزبة الطبيب وعزون شرق قلقيلية، مساء الثلاثاء، وذلك اثر إطلاق جيش الاحتلال قنابل مضيئة في سماء تلك المنطقة، بزعم تعرض مركبات مستوطنين للرشق بالحجارة.

وهرعت طواقم الدفاع المدني الى تلك المنطقة لاخماد النيران.

وذكرت مصادر محلية من بلدة عزون، ان "قوات الاحتلال اطلقت قنابل مضيئة، وانتشر جيش الاحتلال قرب المدخل الغربي للبلدة وعند النقطة العسكرية في المنطار، وتم تفتيش منازل مواطنين قرب المدخل الغربي لعزون واحتجاز العديد من الشبان امام احد المنازل في المكان، كما وسمعت أصوات اطلاق نار حي في المنطقة ".

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