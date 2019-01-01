حزب الله: نؤمن بقدرة المقاومة على الرد القوي

بيروت / سما /

أدان حزب الله اللبناني العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والعاصمة السورية دمشق، ووصفه بالاعتداء الآثم والغادر.

وقال الحزب في بيان، الثلاثاء: "هذا ما ينتظره المجاهدون المقاومون وعائلاتهم الشريفة؛ إما النصر وإما الشهادة، وهذا ما لاقاه بعد جهاد طويل القائد الشهيد بهاء أبو العطا وزوجته الكريمة ونجل القائد المجاهد أكرم العجوري ومرافقه".

وأكد إيمانه "بصمود الشعب الفلسطيني الصابر وبقدرة حركات المقاومة الفلسطينية على الرد القوي وتنفيذ القصاص العادل بحق المعتدين المجرمين".

وقدم التعازي لحركة الجهاد الإسلامي، "الذين تفخر الأمة بمقاومتهم وتضحياتهم ولعائلات الشهداء نقدم عزاءنا بفقد الأحبة، ونبارك لنيلهم وسام الشهادة الرفيع".

وختم قائلا: "هي مسيرة المقاومة والجهاد المضمخة بالدماء الزكية والتي ستصنع التحرير والنصر النهائي بإذن الله الواحد القهار".

ويتواصل منذ فجر اليوم الثلاثاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب عملية اغتيال بحق القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة 45 آخرين.

كما كانت طائرات الاحتلال استهدفت منزل القيادي بالجهاد الإسلامي أكرم العجوري في العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن استشهاد نجله وأحد مرافقيه.