بشكل عاجل.. "ميلادينوف" إلى القاهرة لمناقشة التصعيد بغزة

القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الخاص بالأمم المتحدة "نيكولاي ميلادينوف" غادر قطاع غزة متجهاً إلى القاهرة شكل عاجل، وذلك بطلب مصري.

وأوضحت الصحيفة، أن مصر طالبت "ميلادينوف" المتواجد بغزة بالحضور إلى القاهرة على وجه السرعة.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مصر ستناقش مع ميلادينوف التصعيد في قطاع غزة في ظل رفض فصائل المقاومة وقف الرد على جريمة الاحنلال باغتيال قائد سرايا القدس بهاء أبو العطا واستشهاد 6 آخرين في تصعيد مستمر حتى اللحظة على القطاع.