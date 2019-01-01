عشراوي: قرار محكمة الاتحاد الأوروبي وسم بضائع المستوطنات خطوة في الاتجاه الصحيح

رام الله / سما /

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي القاضي بوسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات خطوة في الاتجاه الصحيح ويرسل رسالة واضحة مفادها ان هناك ثمنا تدفعه اسرائيل مقابل احتلالها وجرائمها المتصاعدة.

وقالت عشراوي في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء: "إن هذا القرار المبدئي والشجاع الذي يقف إلى جانب الحق والعدالة ويتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، يجب ان يتطور نحو حظر استيراد اي منتوج استيطاني".

وأشارت إلى أن المشروع الاستيطاني غير الشرعي الذي تتبناه دولة الاحتلال ويقوم على سلب ممتلكات الشعب الفلسطيني ومقدراته، ينتهك القانون الدولي ويشكل جريمة حرب بموجب قانون روما الأساسي.

ودعت عشراوي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجميع الأطراف والمؤسسات والهيئات الدولية الأخرى إلى اتخاذ خطوات اضافية فاعلة ومسؤولة لضمان محاسبة ومساءلة اسرائيل على انتهاكاتها، بما في ذلك حظر منتجات المستوطنات وضمان عدم استفادة الشركات من هذه الانتهاكات الخطيرة.