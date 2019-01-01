  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشراوي: قرار محكمة الاتحاد الأوروبي وسم بضائع المستوطنات خطوة في الاتجاه الصحيح

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي: قرار محكمة الاتحاد الأوروبي وسم بضائع المستوطنات خطوة في الاتجاه الصحيح


رام الله / سما /

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي القاضي بوسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات خطوة في الاتجاه الصحيح ويرسل رسالة واضحة مفادها ان هناك ثمنا تدفعه اسرائيل مقابل احتلالها وجرائمها المتصاعدة.

وقالت عشراوي في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء: "إن هذا القرار المبدئي والشجاع الذي يقف إلى جانب الحق والعدالة ويتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، يجب ان يتطور نحو حظر استيراد اي منتوج استيطاني".

وأشارت إلى أن المشروع الاستيطاني غير الشرعي الذي تتبناه دولة الاحتلال ويقوم على سلب ممتلكات الشعب الفلسطيني ومقدراته، ينتهك القانون الدولي ويشكل جريمة حرب بموجب قانون روما الأساسي.

ودعت عشراوي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجميع الأطراف والمؤسسات والهيئات الدولية الأخرى إلى اتخاذ خطوات اضافية فاعلة ومسؤولة لضمان محاسبة ومساءلة اسرائيل على انتهاكاتها، بما في ذلك حظر منتجات المستوطنات وضمان عدم استفادة الشركات من هذه الانتهاكات الخطيرة.

الأكثر قراءة اليوم

الشاباك: هكذا وصلنا الى "أبو العطا" وحتى معرفة الغرفة التي كان ينام بها

إغتيال القيادي في سرايا القدس "بهاء ابو العطا" وزوجته في غزة والاحتلال يعترف

شاهد.. سرايا القدس تتوعد إسرائيل "أول الغيث قطرة"

هذا ما قاله نتنياهو عن الشهيد ابو العطا...

الاعلام العبري يكشف : في هذا التوقيت تم اتخاذ القرار باغتيال "ابو العطا"

إسرائيل تبعث برسالة تهديد لحماس بعدم الانضمام للجهاد في إطلاق الصواريخ

سرايا القدس تقصف تل ابيب بالصواريخ و تشييع الشهيد ابو العطا

الأخبار الرئيسية

صوت

قناة عبرية تكشف: حماس تبعث رسائل نصية لهواتف المستوطنين.. وهذا ما سببته

ابو حمزة

ابو حمزة: الساعات القادمة ستضيف عنوانا جديدا لسجل نتنياهو الأرعن والقرار الان بيد سرايا القدس

10 شهداء و45 جريحًا في العدوان الإسرائيلي على غزة والمقاومة تواصل القصف

سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن استهداف تجمع للجنود الصهاينة بقذائف الهاون شرق رفح

160 صاروخ أطلق من غزة... وزير الحرب الاسرائيلي يعلن حالة طوارئ بين القطاع وشمال تل أبيب