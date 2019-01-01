الرئيس الفرنسي: النظام السياسي العالمي يعاني "أزمة غير مسبوقة"

باريس /سما/

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن النظام السياسي العالمي يعاني "أزمة غير مسبوقة".

ودعا ماكرون خلال افتتاح "منتدى باريس الثاني من أجل السلام، اليوم الثلاثاء، إلى إقامة تحالفات من نوع جديد، والتعاون لتسوية قضايا العالم، مضيفا: "نعيش أزمة غير مسبوقة في نظامنا الدولي".

وشدد على ضرورة إيجاد "سبل تعاون جديدة، وتحالفات جديدة" بين الدول والمنظمات، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة نفسها باتت "مشلولة".

واعتبر ماكرون، أن الأنظمة السياسية والمالية العالمية التي عملت بشكل جيد بعد الحرب العالمية الثانية، تعاني اليوم من أزمة.

وقال الرئيس الفرنسي: "كان النظام مجديا لمدة سبعين عاما، لكنه سمح بظهور تباينات جديدة... هناك أزمة في ديمقراطيتنا سمحت بإعادة إحياء النهج الأحادي".