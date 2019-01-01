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مهنا يشارك في ورشة عمل دولية حول الوساطة في حل النزاعات

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT


اسطنبول /سما/

شارك مستشار الرئيس للشؤون القانونية علي مهنا، في ورشة عمل دولية حول الوساطة في حل النزاعات، نظمتها الأكاديمية العربية الألمانية للباحثين في العلوم والإنسانيات (AGYA) في مدينة اسطنبول التركية، بعنوان "الوساطة: نهج بديل لحلّ النزاعات".

وركزت الورشة على بحث مفهوم الوساطة وتنظيمها القانوني، ومدى إمكانية اللجوء إليها لتسوية أشكال مختلفة من النزاعات سواء المحلية منها أم الدولية.

وتوصلت الورشة، من خلال عرض المتحدثين والمناقشات، إلى عدد من التوصيات أعدّها المستشار مهنا، من بينها: العمل على تنظيم الوساطة كوسيلة لحل النزاعات بقانون، وأن تكون مرحلة الوساطة لحلّ النزاع هي ممر إجباري للنزاع وليس أمراً اختيارًا للمتنازعين، لكي يأخذ الخصوم فرصتهم في إمكانية الحل الودي بالوساطة.

كما أوصت برفع نصاب الدعوى الذي يمكن التوجه به للوساطة وتبسيط إجراءاتها حتى لا تقع في ذات إشكاليات التقاضي النظامي أو التحكيم، وتشجيع المنظمات الدولية والإقليمية على تضمين مرجعيات تنظمها أحكام خاصة للوساطة لحل النزاعات فيما بين الدول المنضوية في إطارها.

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