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غانتس يعلق على اغتيال ابو العطا.. لن تكون لها اي عواقب سياسية

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يعلق على اغتيال ابو العطا.. لن تكون لها اي عواقب سياسية


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن رئيس حزب "كاحول لفان" بيني غانتس، أيد عملية اغتيال الجيش الإسرائيلي للقائد في سرايا القدس، بهاء أبو العطا، فجر اليوم شمال قطاع غزة.

وقال غانتس، اليوم الثلاثاء، إن عملية الاغتيال لن يكون لها أي تأثير على العمليات السياسية الجارية.

وبحسب الموقع، أضاف غانتس: "من أجل أمن إسرائيل، غالبًا ما يتعين على المستويات السياسية والأمنية اتخاذ قرارات صعبة، مع تقييم الثمن الذي ستحصل عليه؛ كان قرار اغتيال أبو العطا قراراً صحيحاً وتشغيلياً وسياسياً، ولن تكون هناك عواقب سياسية لعمليات الاغتيال".

وأكد غانتس، أن "تحالف كاحول لفان يضع دائماً سلامة المواطنين أولاً وقبل كل شيء؛ أود أن أعرب عن تقديري للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن وأن أقوي سكان الجنوب وجميع الإسرائيليين وأدعو الجميع إلى الاستماع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

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