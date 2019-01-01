المستوطنون يقضون ليلتهم في الملاجئ

القدس المحتلة / سما /

ذكر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن المستوطنين يقضون ليلتهم في والملاجئ جراء إطلاق الفصائل الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة على مستوطناتهم.

وقالت القناة "2" العبرية الثانية، إن الكثيرين من المستوطنين يلجؤون للمخابئ والملاجئ، في أوقات الطوارئ، ومع سماع دوي الانفجارات، أو مع سماع صافرات الإنذار في مستوطناتهم.

وأوضحت القناة أنه رغم ذلك، فإن تلك المخابئ والملاجئ ليست مؤهلة أو مجهزة لاستيعاب هؤلاء المستوطنين، فهي ليست مجهزة وليس بها فتحات تهوية، ووصفت الحياة في هذه الملاجئ بـ"الصعبة".