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المستوطنون يقضون ليلتهم في الملاجئ

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
المستوطنون يقضون ليلتهم في الملاجئ


القدس المحتلة / سما /

ذكر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن المستوطنين يقضون ليلتهم في والملاجئ جراء إطلاق الفصائل الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة على مستوطناتهم.

وقالت القناة "2" العبرية الثانية، إن الكثيرين من المستوطنين يلجؤون للمخابئ والملاجئ، في أوقات الطوارئ، ومع سماع دوي الانفجارات، أو مع سماع صافرات الإنذار في مستوطناتهم.

وأوضحت القناة أنه رغم ذلك، فإن تلك المخابئ والملاجئ ليست مؤهلة أو مجهزة لاستيعاب هؤلاء المستوطنين، فهي ليست مجهزة وليس بها فتحات تهوية، ووصفت الحياة في هذه الملاجئ بـ"الصعبة".

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