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ماهر الطاهر: جريمة اغتيال ابو العطا لن تمر دون رد

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماهر الطاهر: جريمة اغتيال ابو العطا لن تمر دون رد


غزة / سما/

أكد مسؤول الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر الطاهر مساء اليوم الثلاثاء بأن العدوان "الاسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة يكشف خشية الاحتلال من المقاومة، مشيراً الى أن نتنياهو يريد الحفاظ على موقعه من خلال دماء الشعب الفلسطيني.

و قال الطاهر في تصريح متلفز تعقيباً على اغتيال الشهيد القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا:" إن ما جرى اليوم سيزيدنا إصراراً على المقاومة وجريمة إسرائيل في غزة ودمشق لن تمر بدون رد".

و أشار الطاهر الى أن  العدوان على غزة ليس معزولاً عن المجابهة المحتدمة مع محور المقاومة بكامله، مؤكداً بأن هناك تنسيق و تكامل بين حلقات محور المقاومة.

و تابع قائلاً:" محور المقاومة يزداد قوة ويعزز التنسيق بين أطرافه ويؤكد أنه لا يمكن الاستفراد بأي من مكوناته".

يشار الى أن "اسرائيل" اغتالت اليوم مسؤول سرايا القدس، الذراع العسكري للجهاد الاسلامي شمال غزة،كما استهدفت منزل مسؤول السرايا في العاصمة السورية دمشق،أكرم العجوري مما أدى لاستشهاد نجله وأحد مرافقيه.

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