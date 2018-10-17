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الاحتلال يحكم بسجن والدة الشهيد نعالوة ويواصل اعتقال والده وشقيقه

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحكم بسجن والدة الشهيد نعالوة ويواصل اعتقال والده وشقيقه


رام الله / سما /

 حكمت المحكمة العسكرية الاسرائيلية في سالم، على الأسيرة وفاء نعالوة، والدة الشهيد أشرف نعالوة بالسجن لمدة 18 شهرا، و 12 شهر مع وقف تنفيذ، ودفع غرافة مالية قدرها 5 آلاف شيكل غرامة مالية، 40 الف شيكل كتعويض لعائلات القتلى الاسرائيليين.

ووجهت محكمة الاحتلال تهمة عدم منع ابنها أشرف نعالوة من تنفيذ عملية "بركان" التي قتل فيها مستوطنان العام الماضي في عملية إطلاق نار نفذها في المجمع الصناعي الاستيطاني بركان.

يذكر ان والدة الشهيد أشرف نعالوة معتقلة منذ منذ (17-10-2018)، وان سلطات الاحتلال لا تزال تعتقل والد أشرف نعالوة (وليد ) وشقيقه (أمجد) أيضا.

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