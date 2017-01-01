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السعودية تحكم بسجن 38 "إرهابياً" 25 عاماً

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تحكم بسجن 38 "إرهابياً" 25 عاماً


الرياض /سما/

أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة اليوم الثلاثاء أحكاماً ابتدائية بسجن 38 متهماً، من مجموع 41 متهماً، حتى 25 عاما، بعد أن ادانتهم بعدة تهم.

وقالت المحكمة الجزائية المتخصصة في بيان لها، نشرته وسائل الإعلام السعودية اليوم الثلاثاء (منها قناة الاخبارية الرسمية)، إن أبرز هذه التهم "تكفير حكومة المملكة وعلمائها ورجال أمنها، وتمويل الإرهاب، وإنشاء تنظيم إرهابي سري بهدف الإخلال بالأمن الداخلي، وكذلك إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام".

ولم تكشف المحكمة أسماء من تم الحكم عليهم، الإ أنه يبدو أن بينهم اجانب لانها قالت في منطوقها "الإبعاد عن المملكة لغير السعوديين بعد انتهاء الحكم".

ووفق القانون السعودي، تعد تلك الأحكام أولية وقابلة للطعن.

وكانت السلطات السعودية أعلنت في ايلول /سبتمبر 2017، أنها أوقفت عددا من النشطاء بتهم تتعلق بالإرهاب والتآمر على الدولة والاتصال بجها أجنبية.

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