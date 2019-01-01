الإعلام الحكومي يصدر توضيحاً حول دوام المؤسسات الحكومية غداً

غزة / سما /

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 12 -نوفمبر -2019، توضيحاً حول طبيعة الدوام للموظفين في المؤسسات الرسمية، غدا الأربعاء.

وفيما يلي نص التصريح الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

في ضوء استمرار عدوان الاحتلال وتحديثًا لحالة الدوام للموظفين في المؤسسات الرسمية، يكون الدوام للمؤسسات الحكومية ليوم غد الأربعاء الموافق 13 من نوفمبر كالتالي:

١. تعليق الدوام لوزارة التربية والتعليم.

٢. وزارة الصحة دوام كامل في كافة المرافق مع انتظام العمل في العيادات الخارجية وأقسام العمليات.

٣. باقي الوزارات يكون الدوام وفق نظام الطوارئ بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.

ونهيب بفرق العمل في كافة القطاعات القيام بحصر أضرار العدوان، وتقديم الخدمات العاجلة للمتضررين.