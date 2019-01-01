  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإعلام الحكومي يصدر توضيحاً حول دوام المؤسسات الحكومية غداً

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الحكومي يصدر توضيحاً حول دوام المؤسسات الحكومية غداً


غزة / سما /

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 12 -نوفمبر -2019، توضيحاً حول طبيعة الدوام للموظفين في المؤسسات الرسمية، غدا الأربعاء.

وفيما يلي نص التصريح الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

في ضوء استمرار عدوان الاحتلال وتحديثًا لحالة الدوام للموظفين في المؤسسات الرسمية، يكون الدوام للمؤسسات الحكومية ليوم غد الأربعاء الموافق 13 من نوفمبر كالتالي:

١. تعليق الدوام لوزارة التربية والتعليم.

٢. وزارة الصحة دوام كامل في كافة المرافق مع انتظام العمل في العيادات الخارجية وأقسام العمليات.

٣.  باقي الوزارات يكون الدوام وفق نظام الطوارئ بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.

ونهيب بفرق العمل في كافة القطاعات القيام بحصر أضرار العدوان، وتقديم الخدمات العاجلة للمتضررين.

الأكثر قراءة اليوم

إغتيال القيادي في سرايا القدس "بهاء ابو العطا" وزوجته في غزة والاحتلال يعترف

الاعلام العبري يكشف : في هذا التوقيت تم اتخاذ القرار باغتيال "ابو العطا"

هذا ما قاله نتنياهو عن الشهيد ابو العطا...

إسرائيل تبعث برسالة تهديد لحماس بعدم الانضمام للجهاد في إطلاق الصواريخ

سرايا القدس تقصف تل ابيب بالصواريخ و تشييع الشهيد ابو العطا

استشهاد شاب و اصابات في قصف طائرات الاحتلال شمال قطاع غزة

نتنياهو : لسنا معنيين بالتصعيد.. كوخافي : نفذنا عملية اغتيال دقيقة لأبو العطا

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن استهداف تجمع للجنود الصهاينة بقذائف الهاون شرق رفح

7 شهداء و أكثر من 40 جريحًا في العدوان الإسرائيلي على غزة والمقاومة تواصل القصف

160 صاروخ أطلق من غزة... وزير الحرب الاسرائيلي يعلن حالة طوارئ بين القطاع وشمال تل أبيب

3

شاهد.. سرايا القدس تتوعد إسرائيل "أول الغيث قطرة"

القيادي بهاء أبو العطا

الشاباك: هكذا وصلنا الى "أبو العطا" وحتى معرفة الغرفة التي كان ينام بها