تعرف على حصيلة إصابات المستوطنين جراء إطلاق الصواريخ

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل الاعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، أن نحو 30 إسرائيليا أصيبوا بجراح مختلفة جراء سقوط أكثر من 160 صاروخ من الفصائل الفلسطينية على مناطق متفرقة في البلاد منذ ساعات الفجر.

وبحسب قناة "كان" العبرية، فإن الإصابات جاءت جراء سقوط صواريخ على مناطق تل أبيب وأشدود وريشون ولتسيون، مبينة أن عدة قذائف صاروخية سقطت باتجاه منطقة المجلس الإقليمي اشكول المتاخم لجنوب القطاع دون أن تقع إصابات

أو أضرار.

وأضافت القناة العبرية، أنه تم إطلاق صواريخ باتجاه مدينة سديروت والمنطقة الصناعية المتاخمة لها، كما تعرضت مدينة أشكلون لعدة قذائف صاروخية وتم اسعاف نحو 30 شخصا أصيبوا بصورة طفيفة أو بهلع.

وتابعت: "تم العثور على بالونات في حقول زراعية وهرع خبراء متفجرات من الشرطة الإسرائيلية إلى المكان".

وأوعزت ما تسمى بقيادة الجبهة الداخلية إلى الجهات المعنية بتعطيل الدراسة في المدارس، وطلبت من العاملين في المرافق غير الحيوية في هذه المناطق الامتناع عن الوصول الى أماكن عملهم.

وأعلنت عدة بلديات منها تل أبيب ورعنانا ونتانيا عن استعدادها ل فتح الملاجئ، وفُرضت قيود على التجمهر في المنطقة المحيطة بالقطاع، وتوقفت حركة القطارات بين اشكلون وسديروت وبئر السبع حتى اشعار اخر.