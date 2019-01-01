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العسيلي يبحث مع الاتحاد الاوروبي تقديم الحوافز لمستثمري مدينة غزة الصناعية

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
العسيلي يبحث مع الاتحاد الاوروبي تقديم الحوافز لمستثمري مدينة غزة الصناعية


رام الله / سما /

بحث وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس ادارة هيئة المدن الصناعية خالد  العسيلي، مع وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة رئيس التعاون بمكتب الاتحاد الاوروبي جيرارد روس، اليوم الثلاثاء، حزمة التسهيلات والحوافز الاستثمارية الخاصة بمدينة غزة الصناعية التي تعدها وزارة المالية والهيئة العامة للمدن الصناعية، بدعم من الاتحاد الاوروبي.

وعبر العسيلي خلال الاجتماع الذي جرى بحضور الرئيس التنفيذي للمدن والمناطق الصناعية الحرة علي شعث، والرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار هيثم الوحيدي، ومدير عام المشاريع بوزارة المالية ليلى صبيح، عن شكره للاتحاد الأوروبي لدعمه للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وبرنامج إعادة تأهيل البنية التحتية بقيمة 2.5 مليون يورو وبرنامج الحوافز للمستثمرين من القطاع الخاص المصمم لمدينة غزة الصناعية بقيمة 7.5 مليون يورو بشكل خاص.

وبين أن هذا الدعم يهدف لتشجيع الاستثمار في المدينة عبر استقطاب مستثمرين جدد، إضافة الى دعم القطاع الصناعي الذي يشكل الرافعة الحقيقية لتنمية الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا الاجتماع لرسم السياسات الضرورية لإنجاح برنامج الدعم للحوافز الاستثمارية ووضع إطار لتحقيق الجدوى من هذا الدعم بما يلبي احتياجات المستثمرين في المدينة الصناعية بغزة.

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