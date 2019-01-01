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جامعات ومدارس غزة تعلق الدوام غداً الأربعاء نظراً للتصعيد الإسرائيلي

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعات ومدارس غزة تعلق الدوام غداً الأربعاء نظراً للتصعيد الإسرائيلي


غزة / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة، اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة في مدارس القطاع غدا الأربعاء، نظراً للتصعيد الإسرائيلي الحالي.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة زياد ثابت في تصريح مقتضب: نظراً للظروف الحالية قررت وزارة التعليم تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء.

وأكد ثابت أن الوزارة قررت تعليق الدراسة في المدارس الحكومية ووكالة الغوث "الأونروا" والخاصة غداً؛ بسبب الظروف الحالية والتصعيد الإسرائيلي على غزة.

وكانت الجامعات الفلسطينية والمؤسسات التعليمية في مختلف مناطق قطاع غزة، أعلنت تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء، عقب اغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا، وتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

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