الإعلام العبري: تعزيزات لفرقة غزة واستدعاء لقوات احتياط وقوافل دبابات

غزة/سما/

كشف موقع "والا" العبري، مساء اليوم الثلاثاء، عن إن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز فرقة غزة في الساعات الأخيرة بقوات الجيش في أعقاب التصعيد بقطاع غزة.

وأضاف الموقع العبري، أن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز فرقة غزة بالقوات، بما فيها قوات المدرعات وكتيبة جولاني الثالثة عشرة وقوات من مدرسة المشاة.

وذكر الموقع أنه تم تعزيز مقر القيادة الجنوبية لقوات الجيش الإسرائيلي من قبل كبار ضباط الاحتياط.

وأشار الموقع العري، ووفقًا لمصادر في الجيش، فإن قوات الجيش تستعد في الميدان لإمكانية محاولة المنظمات بغزة الرد من خلال اختراق الأرض عبر الأنفاق، ونتيجة لذلك، يستعد الجيش لحماية المستوطنات في محيط السياج وإمكانية عبور الحدود.