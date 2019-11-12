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سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن استهداف تجمع للجنود الصهاينة بقذائف الهاون شرق رفح

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن استهداف تجمع للجنود الصهاينة بقذائف الهاون شرق رفح


غزة / سما /

اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، مساء اليوم الثلاثاء، مسئوليتها عن إطلاق عدد من قذائف الهاون باتجاه تجمع للجنود الصهاينة خلف موقع أبو مطيبق العسكري شرق رفح.

وفي التفاصيل، اوضحت السرايا، أنه في تمام الساعة 3.00 من عصر اليوم الثلاثاء 15 ربيع أول 1441هـ، الموافق 12-11-2019م، تمكنت وحدة المدفعية التابعة لسرايا القدس من إطلاق عدد كبير من قذائف الهاون باتجاه تجمع للجنود الصهاينة خلف موقع أبو مطيبق العسكري شرق رفح، وأكد مجاهدونا وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال، وشوهدت طائرات العدو وهي تهبط في المكان.

وفي يلي نص بيان سرايا القدس كما وصل سما الاخبارية

بحمد الله وتوفيقه، تعلن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسئوليتها عن إطلاق عدد من قذائف الهاون باتجاه تجمع للجنود الصهاينة خلف موقع أبو مطيبق العسكري شرق رفح.

ففي تمام الساعة 3.00 من عصر اليوم الثلاثاء 15 ربيع أول 1441هـ، الموافق 12-11-2019م، تمكنت وحدة المدفعية التابعة لسرايا القدس من إطلاق عدد كبير من قذائف الهاون باتجاه تجمع للجنود الصهاينة خلف موقع أبو مطيبق العسكري شرق رفح، وأكد مجاهدونا وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال، وشوهدت طائرات العدو وهي تهبط في المكان.

إننا في سرايا القدس إذ نعلن مسئوليتنا عن هذه العملية الجهادية، لنؤكد على حق المقاومة في التصدي لأي عدوان صهيوني ضد أبناء شعبنا، وتأكيداً على المضي بخيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل أراضينا.

جهادنا مستمر..عملياتنا متواصلة
(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)

سرايا القدس
الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الثلاثاء 15 ربيع أول 1441 هـ
الموافق 2019/11/12م

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