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الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة


عمان /سما/

 أدان الأردن على لسان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ صباح اليوم (الثلاثاء).

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز في بيان، إن التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع واستهداف المدنيين الأبرياء فيه لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس وتعزيز الأجندات المتطرفة في المنطقة، ولن يفضي إلى أية حلول.

وأضاف أن حل مشكلة قطاع غزة تكمن في إيجاد أفق سياسي حقيقي بالعودة لطاولة المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين ورفع الحصار الجائر عن القطاع والمعالجة السريعة للاحتياجات الإنسانية فيه، واحترام قواعد القانون الدولي.

وأوضح أن إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد وتبعاته ضد القطاع وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذا التصعيد والعدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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