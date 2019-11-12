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سرايا القدس تزف الشهيد إبراهيم الضابوس شمال قطاع غزة

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تزف الشهيد إبراهيم الضابوس شمال قطاع غزة


غزة / سما/

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة اليوم الثلاثاء الشهيد إبراهيم الضابوس والذي استشهد في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة.

وفيما يلي نص البيان كما ورد وكالة "سما" الاخبارية

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً}

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس

سرايا القدس تزف المجاهد إبراهيم الضابوس الذي استشهد إثر قصف صهيوني شمال القطاع

بكل آيات الجهاد والانتصار، تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود، شهيدها المجاهد:

"إبراهيم أحمد عبد الرحيم الضابوس"

" 26 عاماً " أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء الشمال

الذي ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى – على درب الجهاد والمقاومة في ميدان الشرف والعزة والكبرياء مساء اليوم الثلاثاء 15 ربيع أول 1441هـ الموافق 12/11/2019، بقصف صهيوني غادر استهدفه شمال قطاع غزة أثناء تصديه للعدوان الصهيوني الغاشم، وقد جاءت شهادته بعد مشوار جهادي مشرف، وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية، نحسبه شهيداً ولا نزكي على الله أحداً.

إننا في سرايا القدس إذ ننعى شهيدنا المجاهد، لنؤكد على أن أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً بإذن الله، ونعاهد الله تبارك وتعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا بالحفاظ على مسيرة الجهاد والشهادة، والمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

سرايا القدس

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الثلاثاء 15 ربيع أول 1441 هـ

الموافق 2019/11/12م

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