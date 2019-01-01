مجدلاني ومستشارة الوكالة البريطانية يبحثان تطوير التعاون

رام الله / سما /

بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، مع مستشار الحماية الاجتماعية في دائرة التنمية الدولية في القنصلية البريطانية هيذر كييدس، والمستشار في دائرة التنمية الدولية بالقنصلية فيل اليكس، مساء اليوم الثلاثاء، سبل تطوير آفاق التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية وتعزيز مفهوم التنمية الاجتماعية وتمكين الأسر الفقيرة والمهمشة.

وأطلع مجدلاني، ضيفيه على أبرز برامج عمل وزارة التنمية الاجتماعية، المتعلقة بالفقر والتمكين الاقتصادي للمرأة والاشخاص ذوي الاعاقة والأيتام، مشيراً الى أن الحكومة الفلسطينية تولي اهتماماً كبيراً لتطوير القطاع الاجتماعي بالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية والقطاع الخاص.

وأكد مواصلة الوزارة لجهودها ضمن استراتجيتها التنموية للانتقال من الاحتياج الى التمكين، وأساس ذلك الاستثمار بالانسان الفلسطيني باعتباره الرأسمال الوطني.

بدورها، أبدت المستشارة كييدس الاستعداد للتعاون وبحث ذلك بشكل مستفيض مع الجهات الفنية ذات الاختصاص في الوزارة بأقرب وقت ممكن.