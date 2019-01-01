فلسطين عضو في مجلس المياه العالمي

رام الله / سما /

تسلمت سلطة المياه اليوم الثلاثاء، كتاب قبول عضويتها في مجلس المياه العالمي.

وقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم إنها ستعمل على الاستفادة من المستوى السياسي العالمي في إيجاد قنوات دولية فاعلة للمطالبة بالحقوق المائية الفلسطينية وتفعيل القوانين والمواثيق الدولية، والاستفادة من الفعاليات الدولية التي ينظمها مجلس المياه العالمي في حشد التأييد الدولي، ونقل الخبرات والمعرفة التي تصب في تطوير قطاع المياه الفلسطيني.

ومجلس المياه العالمي من أهم المنصات الدولية العاملة في قطاع المياه، وهو منظمة دولية تتمثل مهمتها في حشد العمل بشأن قضايا المياه في أعلى مستويات صنع القرار، ومقره في مرسيليا الفرنسية. ويضم 340 عضواً.