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التدريب العسكري والتوجيه السياسي تحييان ذكرى استشهاد عرفات

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT


أريحا /سما/

احيت هيئتا التدريب العسكري، والتوجيه السياسي والوطني، اليوم الثلاثاء، الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات وذكرى اعلان الاستقلال، في مهرجان نظم في مقر المعهد المركزي لتدريب قوى الأمن شمال أريحا.

وشارك في الاحتفال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني ممثلا عن الرئيس محمود عباس، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ورئيس هيئة التدريب العسكري اللواء يوسف الحلو، والمفوض السياسي العام اللواء عدنان الضميري، وأمين سر حركة فتح اقليم اريحا والأغوار نائل أبو العسل، وأم ناصر حميد ورؤساء البلديات والهيئات المحلية وقادة الأجهزة الأمنية وممثلو الفعاليات الرسمية والشعبية

وجدد المتحدثون التأكيد على وفائهم لعهد الشهداء وفي مقدمتهم الشهيد ياسر عرفات الذي سطر أروع آيات البطولة والفداء في سبيل تحرير فلسطين وعلى استمرار النضال الوطني حتى تحقيق الحرية والانعتاق من نير الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعلى حدود الرابع من حزيران من العام 1967.

وعدد المتحدثون خلال كلماتهم مناقب الشهيد الرئيس ياسر عرفات، مؤكدين أن ارث ياسر عرفات وأمانته حملها الرئيس محمود عباس وهو الثابت على الثوابت وربان سفينة المشروع الوطني، مشددين على ضرورة الالتفاف وحماية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني التي تتعرض للاستهداف من قبل أعداء الشعب الفلسطيني بهدف شطبها.

وتضمن الاحتفال عددا من الفقرات الفنية التي قدمتها الفرقة القومية للموسيقات العسكرية وعددا من القصائد الشعرية الوطنية التي قام بإلقائها عدد من الأشبال والزهرات.

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