"تربية" طولكرم تقيم فعالية مركزية في الذكرى الـ 15 لاستشهاد الرئيس عرفات

طولكرم / سما /

أقامت مديرية التربية والتعليم في طولكرم، اليوم الثلاثاء، فعالية مركزية في مدرسة بنات بيت ليد الثانوية بعنوان" أسبوع الاستقلال والوفاء"، لمناسبة الذكرى الـ15 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، والذكرى الـ31 لإعلان وثيقة الاستقلال، ويوم الكوفية الفلسطينية.

ونقل محافظ طولكرم عصام أبو بكر، تحيات الرئيس محمود عباس وتقديره لجهود وزارة التربية والتعليم، ودورها التعليمي والتثقيفي والوطني، عبر تنظيم مثل هذه الأنشطة، وإحياء المناسبات الوطنية.

وقال: إن الرئيس محمود عباس أحد أعمدة نضالنا، وسار على درب القائد المؤسس ياسر عرفات، مدافعا عن الثوابت والحقوق الوطنية لأبناء شعبنا، وصولا لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار أبو بكر إلى أن الشهيد ورفاق دربه ونضاله، مثّلوا جيل النكبة والثورة، مستعرضا مسيرة حياة عرفات النضالية والوحدوية، وتأكيده على الوحدة الوطنية تحت إطار منظمة التحرير، وقدسية الدم الفلسطيني والحفاظ عليه، وتوطيد العلاقة مع العمق العربي، والاستفادة من التجارب السابقة.

من جانبه، ذكر مدير "التربية" في طولكرم طارق علاونة، أن أسبوع الاستقلال والوفاء، جاء انطلاقا من حرص الوزارة على إحياء هذه المناسبات كمنهج وطني، لبثّ التغذية الفكرية والوطنية في نفوس الطلبة، ووفاء للشهيد ولقضايانا الوطنية.

وأكدت مديرة مدرسة بنات ليد الثانوية ندية رجب، ورئيس بلدية بيت ليد محمد الأخرس، مكانة الشهيد ياسر عرفات في قلوب شعبنا بكافة فئاته، وأهمية إحياء الذكرى 31 لإعلان وثيقة الاستقلال، وغيرها من المناسبات الوطنية.

بدوره، ألقى أمين سر حركة فتح إقليم طولكرم حمدان إسعيفان كلمة باسم فصائل العمل الوطني، أكد خلالها أن الشهيد عرفات أرسى قواعد الثورة الفلسطينية، مدافعا عن الحق الوطني، موضحا بأنه سلّم الأمانة للرئيس محمود عباس خير مدافع عن حقوق شعبنا في كل مكان.

وتخلل الفعالية فقرات فنية وطنية من تقديم مدرسة بنات فرعون الثانوية، وعزف للسلام الوطني من أداء فرقة ذكور الشهيد فائق كنعان الأساسية، وقصيدة شعرية من أداء الطالبة براء حميدي، والطلبة حلا دروبي من مدرسة بنات العدوية الثانوية، إضافة لافتتاح معرض تراثي من إعداد طالبات المدرسة.