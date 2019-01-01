  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

قتيلان في جريمتي إطلاق نار بحيفا وجلجولية

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتيلان في جريمتي إطلاق نار بحيفا وجلجولية


القدس المحتلة / سما /

قُتل شابان عربيان في جريمتي إطلاق نار في مدينة حيفا وقرية جلجولية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تعرض الشاب فؤاد تيسير مرعي (30 عاما) في حيفا لجريمة إطلاق نار في شارع "ألنبي" في حيفا، ووصفت إصابته بأنها حرجة. وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية وأجرت عمليات إنعاش للمصاب من أجل إنقاذ حياته في المكان، ونقل إلى مستشفى "رمبام"، حيث أقر الأطباء وفاته متأثرا بإصابته الحرجة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن "المركز تلقى بلاغا قرابة الساعة 13:37 حول إصابة شاب (30 عاما) جراء تعرضه لإطلاق نار على شارع ألنبي في حيفا، وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب والذي وصفت جروحه بالحرجة ولاحقًا تمّ إقرار وفاته".

وفي جريمة أخرى، لاعب كرة القدم سابقا، الشاب مراد أبو كشك (40 عاما)، بعد تعرضه لإطلاق نار في قرية جلجولية، بعد ظهر اليوم، ولم تنجح كل محاولات الطواقم الطبية إنقاذ حياته.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن "المركز تلقى بلاغا حول إصابة شاب (40 عامًا) جراء تعرضه لإطلاق نار في القسم العلوي من جسمه، وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب والذي وصفت جروحه بالخطيرة وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى بيلنسون".

وحسب (عرب 48) بمقتل الشابين في حيفا وجلجولية، اليوم، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل المختلفة في المجتمع العربي بالداخل منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم إلى 83 ضحية بينهم 11 امرأة، وخلال العام الماضي 2018 قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل، بينهم 14 امرأة.

يذكر أن جريمة قتل مزدوجة سقط فيها جلال شحدة أبو طه (34 عاما)، ومحمد هشام أبو طه (25 عاما)، داخل سيارة في مدخل قرية تل السبع، يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

الأكثر قراءة اليوم

إغتيال القيادي في سرايا القدس "بهاء ابو العطا" وزوجته في غزة والاحتلال يعترف

الاعلام العبري يكشف : في هذا التوقيت تم اتخاذ القرار باغتيال "ابو العطا"

هذا ما قاله نتنياهو عن الشهيد ابو العطا...

إسرائيل تبعث برسالة تهديد لحماس بعدم الانضمام للجهاد في إطلاق الصواريخ

سرايا القدس تقصف تل ابيب بالصواريخ و تشييع الشهيد ابو العطا

استشهاد شاب و اصابات في قصف طائرات الاحتلال شمال قطاع غزة

الاحتلال يزعم : لم نعود لسياسة الاغتيالات ومستعدون لمعركة لعدة أيام

الأخبار الرئيسية

160 صاروخ أطلق من غزة... وزير الحرب الاسرائيلي يعلن حالة طوارئ بين القطاع وشمال تل أبيب

3

شاهد.. سرايا القدس تتوعد إسرائيل "أول الغيث قطرة"

5 شهداء و30 جريحًا في العدوان الإسرائيلي على غزة والمقاومة تواصل القصف

القيادي بهاء أبو العطا

الشاباك: هكذا وصلنا الى "أبو العطا" وحتى معرفة الغرفة التي كان ينام بها

نتنياهو : لسنا معنيين بالتصعيد.. كوخافي : نفذنا عملية اغتيال دقيقة لأبو العطا