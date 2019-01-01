شاهد.. سرايا القدس تتوعد إسرائيل "أول الغيث قطرة"

غزة / سما /

أكدت حركة الجهاد الإسلامي، على أن في جعبتها الكثير من الصواريخ والعتاد والرجال والشباب التي ستحمي بها مشروع المقاومة حتى يأذن لها بالنصر والتمكين.

هذا وقد أعلنت سرايا القدس عن إستهدافها عدة أماكن برشقات صاروخية و نشرت صورا لباصات إسرائيلية محترقة في بئر السبع معلقة: "أول الغيث قطرة".

ياتي ذلك ردا على قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باغتيال الشهيد "بهاء أبو العطا" عضو المجلس العسكري لـ"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وقائد المنطقة الشمالية في قطاع غزة، ونجل القيادي في الجهاد أكرم العجوري "معاذ" في سوريا في عملية متزامنة .