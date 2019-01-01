د. الهندي: العدو سيدفع ثمن جريمة اغتيال أبو العطا ومحاولة اغتيال العجوري

غزة / سما /

أكد مسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي د. محمد الهندي في تعقيبه على ارتقاء الشهيد القائد بهاء أبو العطا وزوجته والابن البار معاذ أكرم العجوري "أنَّ المقاومة على قدر المسؤولية وأن العدو سيدفع ثمن هذه الجريمة التي ارتكبها في غزة ودمشق".

وأوضح الهندي في تصريح صحفي، أن هذه العملية الجبانة لا يمكن قراءتها بعيدا عن المشهد السياسي – الانتخابي للعدو، قائلاً "إن الشعب الفلسطيني يدفع من دم أبنائه في بورصة الانتخابات الصهيونية، وحسابات العنصري – المجرم نتنياهو الذي حاول قبل أسبوعين اطلاق عملية عسكرية في غزة لحسابات انتخابية خالصة ويعود اليوم مع رئيس أركانه لاستهداف غزة لنفس الحسابات".

وأضاف: أن دعم العدوان على غزة من قيادات الأحزاب الصهيونية المختلفة وفي مقدمتهم حزب أزرق أبيض وزعيمه "غانتس"، مؤكداً أنه لا فرق بينهم في استهداف الشعب الفلسطيني وتصعيد الاعتداء عليه.

وأشار إلى أن محاولة العدو للخداع والتحريض على سرايا القدس والاستفراد بالجهاد الإسلامي وتصوير استهداف الشهيد القائد بهاء أبو العطا بأنه حالة خاصة وأن قواعد الاشتباك مع المقاومة في غزة لم تتغير تستدعي المزيد من وحدة المقاومة ووحدة كلمتها ووحدة فعلها في الميدان.

وفي ختام تصريحه قال "إن خروج جماهير غزة في وداع الشهيد المجاهد بهاء يعتبر رسالة للجميع واستفتاء شعبي على خيار الشعب الفلسطيني في المضي على طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير كامل فلسطين بإذن الله تعالى".