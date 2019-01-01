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خضر عدنان: اغتيال أبو العطا كان ثمنا باهظا

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
خضر عدنان: اغتيال أبو العطا كان ثمنا باهظا


جنين / سما /

أكد الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن اغتيال القائد بهاء أبو العطا كان ثمنًا باهظًا، قائلًا: "من ظن بأن اغتيال القائد أبو العطا سيكسر شعبنا نذكره باغتياله المعلم الشقاقي في مالطا"

وأضاف: "القدس والضفة وفلسطين المحتلة عام 48 وأهلنا في الشتات تألموا كثيرًا لألم غزة ونخجل من عطاء الدم النازف منها".

وتابع قوله: "نعزي أهلنا في غزة وأحرار العالم بفقد المجاهد الرباني بهاء أبو العطا وزوجه في غزة و أخويه العجوري وحسن في دمشق ونهنئهم بالشهادة".

وأشار إلى ان دماء الشهداء في غزة ودمشق والخليل "يصوب البوصلة بان لا سلام مع محتل أرضنا وقاتل شعبنا ومدنس مقدساتنا".

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