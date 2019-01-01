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قاسم: المقاومة تمارس الدفاع عن شعبها بكل مسؤولية

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
قاسم: المقاومة تمارس الدفاع عن شعبها بكل مسؤولية


غزة / سما/

 قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن المقاومة تمارس بكل مسؤولية واقتدار واجبها في الدفاع عن شعبها في مواجهة عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وأضاف في تصريح صحفي " ‏الاحتلال أعدم بالأمس الشهيد عمر البدوي في مخيم العروب قرب الخليل، وفجر اليوم إغتال القائد بهاء أبو العطا في قطاع غزة، وفي نفس الوقت حاول إغتيال القائد الفلسطيني أكرم العجوري في دمشق.. هذا الاحتلال يستهدف شعبنا ومقاومته على إمتداد رقعة تواجده، في محاولة فاشلة لقتل روح المقاومة فيه".

وتابع "هذه واحدة من جولات الصراع الممتد بين شعبنا ومقاومته وبين الاحتلال المجرم، والنصر الأكيد سيكون لشعبنا صاحب الأرض والحق والتاريخ.. سيكتب شعبنا نهاية هذا الصراع بطرد الاحتلال من أرضه وتحرير مقدساته وإقامة دولته وعودة لاجئيه".

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