  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحكومة تحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعيات العدوان المتدحرج على القطاع

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعيات العدوان المتدحرج على القطاع


رام الله / سما /

أدانت الحكومة، العدوان الإسرائيلي المتدحرج على قطاع غزة فجر اليوم.

وحملت الحكومة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إسرائيل كامل المسؤولية عن أية تداعيات قد تنشأ عن هذ العدوان الذي يحمل مخاطر كبيرة ضد أهلنا في القطاع، معتبرة هذا العدوان محاولة من بنيامين نتنياهو وقادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لتصدير أزماتهم الداخلية بافتعال حروب خارجية، واتخاذه كورقة انتخابية للضغط على الأحزاب الإسرائيلية لكسر الاستعصاء في تشكيل الحكومة والعمل على استجلاب ردود فعل لتبرير ارتكاب المزيد من جرائم الحرب ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.

ودعت المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم، إلى التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في القطاع، مكررة مطالبتها بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم حرب يومية في الضفة والقطاع ومدينة القدس المحتلة، والتي كان آخرها قتل الشاب عمر البدوي بدم بارد في مخيم العروب أمس.

#الحكومة الفلسطينية #الاحتلال #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

إغتيال القيادي في سرايا القدس "بهاء ابو العطا" وزوجته في غزة والاحتلال يعترف

هذا ما قاله نتنياهو عن الشهيد ابو العطا...

إسرائيل تبعث برسالة تهديد لحماس بعدم الانضمام للجهاد في إطلاق الصواريخ

استشهاد شاب و اصابات في قصف طائرات الاحتلال شمال قطاع غزة

الاحتلال يزعم : لم نعود لسياسة الاغتيالات ومستعدون لمعركة لعدة أيام

"يديعوت": هكذا أجاب الطيراوي حول ملابسات وفاة عرفات!

غواصة روسية قبالة غوش دان.. ماذا تفعل؟

الأخبار الرئيسية

القيادي بهاء أبو العطا

الشاباك: هكذا وصلنا الى "أبو العطا" وحتى معرفة الغرفة التي كان ينام بها

4 شهداء وأكثر من 20 جريحًا في العدوان الإسرائيلي على غزة والمقاومة تواصل القصف

نتنياهو : لسنا معنيين بالتصعيد.. كوخافي : نفذنا عملية اغتيال دقيقة لأبو العطا

سرايا القدس تقصف تل ابيب بالصواريخ و تشييع الشهيد ابو العطا

بهاء

الاعلام العبري يكشف : في هذا التوقيت تم اتخاذ القرار باغتيال "ابو العطا"