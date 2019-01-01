الحكومة تحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعيات العدوان المتدحرج على القطاع

رام الله / سما /

أدانت الحكومة، العدوان الإسرائيلي المتدحرج على قطاع غزة فجر اليوم.

وحملت الحكومة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إسرائيل كامل المسؤولية عن أية تداعيات قد تنشأ عن هذ العدوان الذي يحمل مخاطر كبيرة ضد أهلنا في القطاع، معتبرة هذا العدوان محاولة من بنيامين نتنياهو وقادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لتصدير أزماتهم الداخلية بافتعال حروب خارجية، واتخاذه كورقة انتخابية للضغط على الأحزاب الإسرائيلية لكسر الاستعصاء في تشكيل الحكومة والعمل على استجلاب ردود فعل لتبرير ارتكاب المزيد من جرائم الحرب ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.

ودعت المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم، إلى التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في القطاع، مكررة مطالبتها بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم حرب يومية في الضفة والقطاع ومدينة القدس المحتلة، والتي كان آخرها قتل الشاب عمر البدوي بدم بارد في مخيم العروب أمس.