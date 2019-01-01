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عشراوي: نتنياهو يحاول تجاوز أزمته الشخصية والسياسية على حساب حياة وحقوق ومقدرات شعبنا

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بشدة، العدوان الإسرائيلي المتصاعد على أبناء شعبنا العزّل والإعدامات الميدانية في قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء، والذي راح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى.

كما استنكرت، استهداف الاحتلال لمقر الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ولممتلكات مدنية وشقق سكنية ومواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والدولي الإنساني.

وقالت في تصريح لها: "إن التصعيد والتكثيف في جرائم الحرب الإسرائيلية والعدوان المستمر من قبل حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، واستهداف القياديين والمدنيين العزّل والمؤسسات الحقوقية يأتي في إطار الصراع الإسرائيلي الداخلي ومحاولة نتنياهو لتجاوز أزمته الشخصية والاستعصاء السياسي الذي  يواجهه على حساب حياة شعبنا ومقدراته ومؤسساته، بالإضافة إلى كونه النهج الأساسي الذي تبنته الحكومات اليمينية العنصرية المتتالية".

وطالبت عشراوي المجتمع الدولي برفع الحصانة السياسية والقانونية عن اسرائيل والتدخل الفوري لوقف عمليات القتل والتصعيد، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، ورفع الحصار الجائر عن القطاع، واتخاذ تدابير جدية لمحاسبة إسرائيل ومساءلتها على خروقاتها وانهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره على أرضه.

#حنان عشراوي #نتنياهو

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