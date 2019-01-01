"المستقلة لحقوق الانسان" تستنكر قصف الاحتلال لمقرها في غزة وتطالب بتدخل عاجل

غزة / سما /

استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لمقرها الرئيس الذي يشغل ثلاث طبقات من مبنى بالقرب من المجلس التشريعي وسط مدينة غزة، ما تسبب في تدمير محتوياته.

وطالبت الهيئة الحقوقية، في بيان، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر اليوم على قطاع غزة، منوهة إلى أنه لولا العناية الإلهية لوقعت إصابات مباشرة بين صفوف طاقمها، حيث تصادف مغادرة الموجودين في هذا الطابق المكان قبل القصف بدقائق للمشاركة في اجتماع في الطابق السابع.

كما طالبت بضرورة وقف جرائم الحرب الإسرائيلية وتجنيب المدنيين كلفة إنسانية باهظة في ظل ما يعانيه قطاع غزة من تدهور في أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر أن استهداف المؤسسات الحقوقية بهذا الشكل هو سابقة خطيرة يتطلب تدخلاً وتحقيقاً دولياً عاجلا وعلى أعلى مستوى.

وأكدت أنها ستواصل عملها في خدمة حقوق الإنسان وفضح الجرائم الإسرائيلية، وستستمر في متابعة موضوع قصف المقر مع الجهات الدولية والقضائية ذات العلاقة.