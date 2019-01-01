  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"المستقلة لحقوق الانسان" تستنكر قصف الاحتلال لمقرها في غزة وتطالب بتدخل عاجل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المستقلة لحقوق الانسان" تستنكر قصف الاحتلال لمقرها في غزة وتطالب بتدخل عاجل


غزة / سما /

استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لمقرها الرئيس الذي يشغل ثلاث طبقات من مبنى بالقرب من المجلس التشريعي وسط مدينة غزة، ما تسبب في تدمير محتوياته.

وطالبت الهيئة الحقوقية، في بيان، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل  منذ فجر اليوم على قطاع غزة، منوهة إلى أنه لولا العناية الإلهية لوقعت إصابات مباشرة بين صفوف طاقمها، حيث تصادف مغادرة الموجودين في هذا الطابق المكان قبل القصف بدقائق للمشاركة في اجتماع في الطابق السابع.

كما طالبت بضرورة وقف جرائم الحرب الإسرائيلية وتجنيب المدنيين كلفة إنسانية باهظة في ظل ما يعانيه قطاع غزة من تدهور في أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر أن استهداف المؤسسات الحقوقية بهذا الشكل هو سابقة خطيرة يتطلب تدخلاً وتحقيقاً دولياً عاجلا وعلى أعلى مستوى.

وأكدت أنها ستواصل عملها في خدمة حقوق الإنسان وفضح الجرائم الإسرائيلية، وستستمر في متابعة موضوع قصف المقر مع الجهات الدولية والقضائية ذات العلاقة.

#الهئية المستقلة لحقوق الانسان #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

إغتيال القيادي في سرايا القدس "بهاء ابو العطا" وزوجته في غزة والاحتلال يعترف

هذا ما قاله نتنياهو عن الشهيد ابو العطا...

إسرائيل تبعث برسالة تهديد لحماس بعدم الانضمام للجهاد في إطلاق الصواريخ

استشهاد شاب و اصابات في قصف طائرات الاحتلال شمال قطاع غزة

الاحتلال يزعم : لم نعود لسياسة الاغتيالات ومستعدون لمعركة لعدة أيام

"يديعوت": هكذا أجاب الطيراوي حول ملابسات وفاة عرفات!

غواصة روسية قبالة غوش دان.. ماذا تفعل؟

الأخبار الرئيسية

القيادي بهاء أبو العطا

الشاباك: هكذا وصلنا الى "أبو العطا" وحتى معرفة الغرفة التي كان ينام بها

4 شهداء وأكثر من 20 جريحًا في العدوان الإسرائيلي على غزة والمقاومة تواصل القصف

نتنياهو : لسنا معنيين بالتصعيد.. كوخافي : نفذنا عملية اغتيال دقيقة لأبو العطا

سرايا القدس تقصف تل ابيب بالصواريخ و تشييع الشهيد ابو العطا

بهاء

الاعلام العبري يكشف : في هذا التوقيت تم اتخاذ القرار باغتيال "ابو العطا"