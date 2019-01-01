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تربية قلقيلية تحيي الذكرى الـ15 للشهيد أبو عمار

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT


قلقيلية / سما /

نظمت مديرية تربية وتعليم قلقيلية وحركة فتح، اليوم الثلاثاء، احتفالا لمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد ياسر عرفات، في مدرسة بنات سنيريا الثانوية، جنوب قلقيلية.

واشار محافظ قلقيلية رافع رواجبة، الى أن الشهيد ياسر عرفات ذاكرة متجددة، وايقونة حية لن تموت ذكراه، وجاء من بعده الرئيس ابو مازن قابضا على الجمر ثابتا على الثوابت.

وأوضحت نائب مدير تربية وتعليم قلقيلية منى عفانة، أن وزارة التربية والتعليم اطلقت اسبوع الاستقلال والانتماء لصقل شخصية الطلبة الوطنية، وسيتخلله نشاطات متعدده هذا الاسبوع تروي مسيرة الشهيد عرفات النضالية.

وفي كلمة اقليم فتح، أشار امين سر منطقة الشهيدة بالقرية مجد أبو حجلة، إلى أن الشهيد عرفات استطاع أن يحول الكثير من الانكسارات الى انتصارات وكان ابرزها معركة الكرامة.

واستذكرت مديرة المدرسة هالة عودة في كلمتها الشهيد ياسر عرفات، قائلة: "سنبقى على عهد الياسر طالما حيينا، وحتى تحرير دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

#ياسر عرفات

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