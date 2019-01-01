طوباس: المئات يشاركون في إحياء ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات

طوباس / سما /

شارك المئات من أبناء محافظة طوباس، اليوم الثلاثاء، في إحياء الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وأشار محافظ طوباس يونس العاصي في كلمته، إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات استلم راية التحرر العالمية وكان وفيا لشعبه الفلسطيني.

وأضاف: ان الرئيس الراحل كان مثالا للقائد الذي يجب أن يقتدى به في كل المجالات.

وفي كلمة حركة فتح، أشار أمين سر الحركة في طوباس محمود صوافطة، إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات استطاع تحويل القضية الفلسطينية من قضية لاجئين إلى قضية دولية.

وأوضح أن كل الذين توافدوا اليوم من مختلف مناطق محافظة طوباس جاءوا ليؤكدوا أن العهد هو العهد لدماء الشهداء، وليوجهوا عدة رسائل أهمها أنه لا يمكن لهذا الاحتلال أن يستمر.