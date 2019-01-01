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انتهاء الاجتماع.. الكابنيت يقرر البدء بمهاجمة أهداف تابعة للجهاد الاسلامي

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاء الاجتماع.. الكابنيت يقرر البدء بمهاجمة أهداف تابعة للجهاد الاسلامي


القدس المحتلة / سما /

انتهى ظهر الثلاثاء، اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر "الكابينت" ​​حول التصعيد في قطاع غزة.
 
وذكرت القناة العبرية السابعة، أن الاجتماع استمر لثلاثة ساعات .
 
وأفادت القناة 2 العبرية أنه مع انتهاء جلسة الكابينت، بدأ الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.

من جهته قرر جيش الاحتلال البدء بشن عدوان على الجهاد الاسلامي في قطاع غزة.

واضاف جيش الاحتلال في بيان له " ‏في هذه الساعة بدأ الجيش استهداف أهداف تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع".

 
ويأتي انعقاد الكابينت بعد أكثر من 100 صاروخ طالت العمق الإسرائيلي أبرزها تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة، رداً على اغتيال الجيش الإسرائيلي القيادي في الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا باستهداف منزله شرق غزة فجر اليوم.

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