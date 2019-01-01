غرفة العمليات المشتركة تعلن الاستنفار: اغتيال أبو العطا تجاوز لكل الخطوط الحمراء

غزة / سما /

اعتبرت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن عملية اغتيال بهاء أبو العطا القيادي في الجهاد الإسلامي، تجاوز من الاحتلال لكل الخطوط الحمراء.

وقال بيان للغرفة، إن هذه العملية تضع الاحتلال أمام المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هاتين الجريمتين بالتزامن في غزة ودمشق، محملةً الاحتلال كافة التبعات عن هذه الجرائم.

وبين أن الغرفة المشتركة في حالة استنفار وانعقاد دائم، لبحث سبل الرد المناسب على هذه الجريمة، وإن الرد الأولي للمقاومة هو رسالة واضحة بأن دم الشهداء لن يضيع هدرا، وإن المقاومة على قدر المسؤولية والتحدي.

وأضاف البيان "إن الغرفة المشتركة على ثقة بأن وحدة صف المقاومة وكلمتها وجهدها هو الضمان الاساس لردع الاحتلال وتلقينه الدرس القاسي، وجعله يندم على ارتكابه لهذه الجريمة الغادرة".