اسيران شقيقان يدخلان عامهما الـ27 على التوالي في الأسر

رام الله / سما /

يدخل الأسيران الشقيقان عبد الجواد شماسنه (56 عامًا) وشقيقه محمد (50 عامًا) اليوم عامهما الـ(27) على التوالي في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير إن الأسيرين شماسنة وهما من بلدة قطنه قضاء القدس، من الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو وعددهم (26) أسيرًا، حيث رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنهم عام 2014، ضمن الإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات.

ولفت نادي الأسير إلى أن والدتهم لم تتمكن من زيارتهم منذ 5 سنوات، بسبب أوضاعها الصحية، وكذلك والدهم منذ عامين، فيما تواصل سلطات الاحتلال حرمان أبناء الأسير عبد الجواد من زيارته لذرائع أمنية.

يُشار إلى أن الأسير عبد الجواد متزوج وله ثلاثة أبناء، ومحمد متزوج وله ثلاث بنات، ويقبعان اليوم في معتقل "نفحة".