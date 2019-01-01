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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة بينهم فتيان

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الثلاثاء، سبعة مواطنين من الضفة، بينهم فتيان، أحدهما نجل الأسير أحمد المغربي.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة طولكرم، وهم: أنس مجاهد جيوسي (31 عامًا)، وبكر حافظ سليم سنيورة (33 عاما)، وصهيب وليد أبو ليفة (26 عاما).

ومن محافظة بيت لحم، اعتقل الاحتلال فتيين، وهما: محمود أحمد المغربي (17 عامًا) وهو نجل الأسير أحمد المغربي المحكوم بالسّجن 18 مؤبدا، إضافة إلى الفتى عز صرار (17 عاما).

يُضاف إلى المعتقلين حارس المسجد الأقصى إيهاب أبو غزالة، ومواطن آخر من بلدة عزون شرق قلقيلية، وهو نوح جودة رضوان (22 عاما). 

#الاحتلال

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