البطش: لا خيار أمامنا سوى المواجهة والاحتلال سيدفع ثمن جريمته غاليًا

غزة / سما /

قال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في كلمةً له خلال تشييع جثمان القيادي في سرايا القدس الشهيد بهاء أبو العطا وزوجته، إن حركته لن تسمح للاحتلال بتغيير قواعد الاشتباك، مؤكدًا أن حركة الجهاد ستجعل الاحتلال يدفع ثمن جريمته غاليًا.

وشدد على أنه لا خيار أمام المقاومة سوى المواجهة، وأنه لا حسابات ستمنع الحركة من مواصلة الرد على هذه الجريمة، قائلًا "كل الحسابات تسقط أمام دماء الشهداء".

وأضاف البطش "بهاء ابو العطا أسقط أحلام نتنياهو في حياته وسيدمر حلمه السياسي حتى بعد استشهاده بصواريخه ورجاله وهذا وعد الجهاد والسرايا"، مؤكدًا أن صواريخ المقاومة ستواصل دك المدن الإسرائيلية وأن سلاح المقاومة سيبقى مشروعا في وجه الاحتلال مهما ارتكب من جرائم في كل ساحة من ساحات الوطن والخارج.

وقال "عهدنا إليك أيها الشهيد أن تبقى صواريخ المقاومة وفية لدماءك ولدماء الشهداء وستبقى بنادقنا مشرعة حتى زوال الاحتلال"، مشيرًا إلى أن حركة الجهاد وسرايا القدس ليسوا لوحدهم في المعركة حتى وإن حرص الاحتلال على الاستفراد بهما.

من جانبه قال إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس خلال كلمة له، مشيدًا فيها بمناقب الشهيد أبو العطا الذي خاض الحروب في مواجهة الاحتلال.

وأشار إلى أن أبو العطا كان معلمًا من معالم المقاومة في فلسطين، وبأنه يمثل جنرالًا من جنرالات المقاومة وفلسطين.

وأكد أن المقاومة ستسير على عهده، وسترد بقوة على تلك الجريمة.