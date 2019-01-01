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الشعبية: المقاومة لن تتوانى في الرد على جريمة اغتيال ابو العطا

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: المقاومة لن تتوانى في الرد على جريمة اغتيال ابو العطا


غزة / سما /

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى جماهير شعبنا أحد أبرز قادة سرايا القدس في قطاع غزة بهاء أبو العطا " أبو سليم" وزوجته، اللذين استشهدا في جريمة اغتيال فجر اليوم الثلاثاء شرقي قطاع غزة.

وتوجهت الجبهة إلى الأخوة في حركة الجهاد الإسلامي وفي مقدمتهم الأمين العام الأخ زياد النخالة وآل أبو العطا بخالص العزاء باستشهاد هذا القائد الكبير.

وقالت الجبهة "إن الاحتلال يتحمّل المسئولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة وما يترتب عليها، والمقاومة بكافة الأذرع العسكرية لن تتوانى في الرد على جريمة الاغتيال والتصدي للعدوان".

ودعت جماهير شعبنا في الوطن والشتات إلى انتفاضة غضب عارمة وشاملة ضد الجرائم الاسرائيلية في القطاع، وتأكيداً على خيار المقاومة.

وخصّت "أبناء شعبنا في الضفة المحتلة الذي يقع على عاتقهم الآن الاشتباك المفتوح مع الاحتلال في جميع مواقع التماس".

وعاهدت "الشهداء على أن تبقى دمائهم الطاهرة نبراساً للسير على درب المقاومة والتحرير، حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطين على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس".

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