سرايا القدس تقصف تل ابيب بالصواريخ وبدء تشييع الشهيد ابو العطا

غزة/سما/

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الثلاثاء غارات على قطاع غزة.

وقصفت طائرات أرضا زراعية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما قصفت أخرى في مخيم البريج وسط القطاع.

كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

في سياق اخر بدات حركة الجهاد الاسلامي مراسم تشييع القائد في الجناح العسكري بهاء ابو العطا والذي اغتالته اسرائيل فجر اليوم وزوجته بعد صلاة الظهر من المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة.

ودعت حركة الجهاد الاسلامي جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في تشييع الشهيد ابو العطاء وزوجته اسماء انطلاقا من مشفى الشفاء.

في هذه الاثناء تستمر عمليات اطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو المستوطنات المحيطة بقطاع غزة اضافة الى تل ابيب والخضيرة وعسقلان.

واعلنت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي اطلاقها رشقات صاروخية نحو تل ابيب والخضيرة والقدس المحتلة وعسقلان وسيديروت ضمن ردودها على اغتيال ابو العطا.

وتدوي انفجارات عنيفة من حين لاخر في اجواء قطاع غزة ناجمة عن محاولات القبة الحديدة التصدي لصواريخ المقاومة .

وعلقت وزارة التربية والتعليم في القطاع عمل المدارس الحكومية والخاصة اضافة الى قرار من الجامعات توقف العمل فيها.واعلنت القوى الوطنية والاسلامية الاضراب الشامل في قطاع غزة حدادا على روح الشهيد باستثناء وزارة الصحة .