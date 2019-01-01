هذا ما قاله نتنياهو عن الشهيد ابو العطا...

القدس المحتلة/سما/

اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه تم استهداف بهاء أبو العطا وهو قائد كبير في تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأكد في تغريدة له عبر "تويتر" كان أبو العطا مسؤولا عن عمليات كثيرة وعن إطلاق صواريخ على دولة إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة وكان ينوي تنفيذ عمليات فورية بحسب زعمه .

وتابع وصى رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال ورئيس الشاباك بتنفيذ هذه العملية وتمت المصادقة عليها من قبل رئيس الوزراء ووزير الاحتلال بعد أن تم عرضها على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي بدوره صادق عليها.



