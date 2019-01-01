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دمشق: الاحتلال يفشل في اغتيال قيادي في الجهاد الاسلامي واستشهاد نجله

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 07:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دمشق: الاحتلال يفشل في اغتيال قيادي في الجهاد الاسلامي واستشهاد نجله


القدس المحتلة / سما /

استشهد شخصين واصيب 6 اخرين في قصف اسرائيلي استهدف منزلا فوق منطقة داريا جنوب العاصمة دمشق.

وضرب الجيش السوري صباح اليوم الثلاثاء هدفا معاديا في سماء بلدة داريا قرب دمشق، حسبما نقلت وكالة سانا السورية.

واكدت الوكالة ان دفاعات الجيش السوري تصدت لقصف فجر اليوم الثلاثاء. 

وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان طائرات الاحتلال قصفت منزلا في محاولة لاغتيال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أكرم العجوري.

واعلنت حركة الجهاد ان الاحتلال استهداف منزل عضو المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري في دمشق ما  ادى الى استشهاد نجله على الفور. 

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