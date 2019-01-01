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امطار وأجواء غير مستقرة يوم الجمعة

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 07:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
امطار وأجواء غير مستقرة يوم الجمعة


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة ان تستمر الأجواء المستقرة خلال الأيام القادمة، بحيث تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء معتدلة نهاراً، ومائلة للبرودة ليلاً، مع نشاط على الرياح الشرقية على فترات، والتي ترفع نسبة الغبار في الأجواء أحياناً.
واضاف الراصد الجوي انه اعتبارا من يوم الجمعة تتأثر فلسطين بحالة من عدم الأستقرار الجوي يرافقها انخفاض ملموس على الحرارة، وتساقط أمطار محلية تكون رعدية أحياناً فوق أجزاء مختلفة، وكذلك يوم السبت ،وذلك بعد انقطاع للأمطار وتأخرها هذا الموسم .
هذا ومن المتوقع ان تسود أجواء أكثر برودة خلال الفترة القادمة مع توقع تأثر فلسطين بأكثر من حالة ماطرة

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