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سرايا القدس: الرد على جريمة اغتيال ابوعطا لن يكون له حدود

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 06:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس: الرد على جريمة اغتيال ابوعطا لن يكون له حدود


غزة / سما /

اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد ان ردها على اغتيال جيش الاحتلال للقيادي بهاء ابو العطا  لن يكون له حدود. 

وقالت الحركة في بيان عسكري" نؤكد بأن الرد على هذه الجريمة لن يكون له حدود وسيكون بحجم الجريمة التي ارتكبها العدو المجرم وليتحمل الاحتلال نتائج هذا العدوان وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ".

وجاء في البيان " بكل آيات العز والفخار والجهاد الاستشهاد تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود، شهيدها وأحد أبرز أعضاء مجلسها العسكري وقائد المنطقة الشمالية القائد الكبير/ بهاء أبو العطا " أبو سليم " 42 عاماً وزوجته الذين استشهدوا بمنزلهم في عملية اغتيال جبانة بمنطقة الشجاعية شرق مدينة غزة ".

وقالت "إننا وإذ ننعى القائد / بهاء أبو العطا وزوجته الذين ارتقيا في هذه الجريمة فإننا نعلن رفع حالة الجهوزية والنفير العام في صفوف مقاتلينا ووحداتنا ونؤكد بأن الرد على هذه الجريمة لن يكون له حدود وسيكون بحجم الجريمة التي ارتكبها العدو المجرم وليتحمل الاحتلال نتائج هذا العدوان وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون" .

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