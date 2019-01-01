  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يلغي الدراسة ويستنفر قواته في غلاف غزة

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 06:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يلغي الدراسة ويستنفر قواته في غلاف غزة


غزة / سما /

 أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عن إلغاء الدراسة في كافة مناطق غلاف قطاع غزة، خشيةً من إطلاق المقاومة الفلسطينية للصواريخ تجاهها عقب اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن الجيش قرر أيضًا إغلاق الطرق التي من الممكن أن تتعرض لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات ومنع تحرك الجنود والمستوطنين فيها.

كما تقرر منع دخول المزارعين الإسرائيليين لأراضيهم المجاورة للحدود.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن حالة استنفار قصوى في صفوف قواته خشيةً من رد فلسطيني.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد الفيديو : القسام ينشر فيديو لعملية "حد السيف" في ذكراها الاولى

تقدير إسرائيلي : مؤشرات تعبد الطريق لتسوية مع حماس

جنرال إسرائيلي : الفلسطينيون سيزيلون الأسوار ويهجمون علينا

ابوعبيدة : ما بأيدينا من "حد السيف" لم يتخيله الاحتلال في أسوأ كوابيسه

استشهاد الشاب عمر البدوي من مخيم الفوّار جنوب الخليل

فتح: جهود الفصائل لاقناع حماس باحياء ذكرى عرفات لم تسفر عن أي شيء

"يديعوت": هكذا أجاب الطيراوي حول ملابسات وفاة عرفات!

الأخبار الرئيسية

بهاء

إغتيال القيادي في سرايا القدس "بهاء ابو العطا" وزوجته في غزة والاحتلال يعترف

ابو عمار

فتح: مهرجان مركزي لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس الراحل "أبو عمار" في غزة الخميس

سنعمل كل ما نستطيع لإنجاز الانتخابات.. الرئيس: الحوار الوطني الشامل سيبدأ بعد صدور المرسوم

وفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر يصل قطاع غزة للقاء قيادة حماس والفصائل

بدوي

الاحتلال يبرر قتله للشهيد "بدوي" بمخيم العروب في الخليل.. وهذا ما قاله!!