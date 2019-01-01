الاحتلال يلغي الدراسة ويستنفر قواته في غلاف غزة

غزة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عن إلغاء الدراسة في كافة مناطق غلاف قطاع غزة، خشيةً من إطلاق المقاومة الفلسطينية للصواريخ تجاهها عقب اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن الجيش قرر أيضًا إغلاق الطرق التي من الممكن أن تتعرض لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات ومنع تحرك الجنود والمستوطنين فيها.

كما تقرر منع دخول المزارعين الإسرائيليين لأراضيهم المجاورة للحدود.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن حالة استنفار قصوى في صفوف قواته خشيةً من رد فلسطيني.