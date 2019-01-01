"اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس": كنيسة المهد ستفتح أبوابها أمام الزوار ساعات إضافية استعدادا لعيد الميلاد

بيت لحم / سما /

أعلنت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، اليوم الاثنين، وبناء على طلبها، توصلها لتفاهمات مع الكنائس القائمة على كنيسة المهد في سبيل تمديد فتح أبواب الكنيسة أمام الزوار والحجاج من الساعة الـ5 صباحا وحتى الـ8 مساء، بعد أن كانت تغلق الساعة الـ5 مساء.

وأضافت اللجنة، في بيان لها، أن هذه الجهود جاءت ضمن مساعي رئيسها الوزير رمزي خوري للنهوض بمدينة بيت لحم في فترة الأعياد الميلادية، مضيفة أن خوري أبلغ محافظ بيت لحم كامل حميد بهذا القرار، للتنسيق مع الأجهزة الأمنية لعمل الترتيبات اللازمة لذلك.

وأوضح خوري أن هذا المطلب جاء تلبية لاحتياجات الحجاج من مختلف دول العالم، وبسبب زيادة إقبال الوافدين على كنيسة المهد للمشاركة باحتفالات عيد الميلاد في مدينة بيت لحم.

كما ثمنت اللجنة تعاون كافة الكنائس المسؤولة عن كنيسة المهد والمؤسسات الرسمية، وسعيها للحفاظ على كنيسة المهد ومكانتها كقلب الميلاد في قلب فلسطين.