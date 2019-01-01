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"التربية" تطلق فعاليات أُسبوع الاستقلال والوفاء

الإثنين 11 نوفمبر 2019 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تطلق فعاليات أُسبوع الاستقلال والوفاء


رام الله / سما /

 أطلقت وزارة التربية والتعليم، الإثنين، فعاليات أُسبوع الاستقلال والوفاء، وذلك إحياءً لذكرى استشهاد القائد المؤسس ياسر عرفات، وإعلان الاستقلال، ويوم الكوفية.

واستهلت فعاليات الأسبوع بإحياء ذكرى الشهيد عرفات؛ عبر مهرجانات مركزية نظمتها مديريات التربية في عدد من مدارسها، إضافةً إلى توجيه الإذاعة المدرسية للحديث عن هذه المناسبات، وتنظيم فعاليات كشفية وثقافية وفنية ورياضية واجتماعية ومعارض تربوية تحمل اسم الأسبوع، ومن أبرزها معرض رسامة الكاريكتير الفنانة سلام جمعة الذي حمل عنوان: "الزارع في الحقل الوعر"، إذ أقيم أمام مدخل قاعة الشهيد ياسر عرفات في مقر الوزارة تخليداً لذكرى الراحل.

وأكدت الوزارة أن الأسبوع يجسد معنى الوفاء والحرص الذي توليه الأسرة التربوية في سبيل رفد الطلبة بقيم الانتماء، والتأكيد على الثوابت الوطنية، ومساندة القيادة الفلسطينية في مواقفها الراسخة وإصرارها على إرساء مرتكزات الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

كما شاركت الأُسرة التربوية بالفعاليات المركزية، ومن قلب المدارس أيضاً رفع المشاركون من الطلبة والمعلمين صور الرئيس الراحل أبو عمار، ولافتات خُطَّت فوقها عبارات عكست روح الوفاء له، كما ارتدوا الكوفية الفلسطينية في إشارة اعتزازٍ بتاريخه النضالي العادل.

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